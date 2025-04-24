Великобритания вслед за Европейским Союзом запретила поставлять в РФ игровые джойстики, которые можно использовать для управления дронами.

Об этом сообщает Politico.

"Великобритания запретила экспорт в Россию контроллеров игровых консолей, которые используются для пилотирования беспилотников на линии фронта в Украине", – говорится в сообщении.

По информации издания, всего Лондон ввел 150 новых санкций против России. Под запрет также попали некоторые технологии, химикаты, электроника, машины и металлы. Например, программное обеспечение для разведки нефтяных и газовых месторождений.

"Сегодняшние меры лишат российскую военную машину доступа к британским технологиям, мировому программному обеспечению и закроют лазейки, которыми пользуются российские власти. Великобритания также закрывает доступ к технологиям, среди которых программное обеспечение для поиска и эксплуатации новых нефтяных и газовых скважин", - заявили в британском посольстве в Москве.

Зимой Евросоюз ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию под тем же предлогом.

Напомним, в начале апреля президент США Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции, введённые экс-главой Белого дома Джо Байденом.

Ранее в сенат США внесли проект закона о новых санкциях против России.