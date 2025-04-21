Менее чем через две недели после удара беспилотника по арке укрытия на Чернобыльской АЭС Украина заключила соглашение с израильской компанией Pluri о поставках препарата PLX-R18 для клеточной терапии. Препарат делают на основе плаценты, он предназначен для лечения лучевой болезни.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Лучевая болезнь возникает при воздействии ионизирующего излучения высокого уровня, например, в результате ядерной атаки или аварии. Без лечения она способна привести к разрушению костного мозга и смерти в течение нескольких недель.

Компания Pluri утверждает, что ее PLX-R18 стимулирует выработку всех трех типов клеток крови: белых и красных кровяных телец и тромбоцитов.

Лекарство PLX-R18 производят из стволовых клеток, которую берут из плаценты женщин, перенесших кесарево сечение. С помощью технологии 3D-культивирования одна клетка плаценты размножается до миллиардов, что делает возможным вылечить более 20 000 пациентов из одной порции стволовых клеток.

"Как только флакон с клетками вводят в мышцу, это стимулирует собственные возможности организма по реактивации и регенерации клеток крови, смягчает последствия радиационного облучения и происходит восстановление", — объяснил действие препарата коммерческий директор Pluri Нимрод Бар Цви.

Препарат PLX-R18 прошел безопасные испытания на животных и людях. Результаты исследований на животных, в которых применялась терапия стволовыми клетками после радиационного облучения, показали увеличение выживаемости с 29% в группе плацебо до 97% в группе лечения.

По условиям соглашения стран, первая партия из 12 000 доз будет специально произведена для Украины и позволит оказать помощь минимум 6 000 пострадавшим в случае радиационного инцидента. Хранением и логистикой займется украинский банк пуповинной крови Hemafund.

Напомним, 14 февраля дрон с фугасной боевой частью ударил по арке укрытия над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС.

В результате попадания возник пожар и начала тлеть водонепроницаемая мембрана внутри изоляции арки. Пожар не могли потушить несколько дней, а тление продолжалось почти три недели.