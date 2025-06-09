Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своего решения ввести войска Нацгвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов мигрантов, которое оспорил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

"Мы приняли отличное решение, направив Национальную гвардию для подавления жестоких, спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен. Крайне некомпетентные "губернатор" Гэвин Ньюсом и "мэр" Карен Басс должны были бы сказать: "Спасибо, президент Трамп, вы так великолепны. Мы – ничто без вас, сэр". Вместо этого они предпочитают лгать народу Калифорнии и всей Америки, утверждая, что наша помощь была не нужна, а это якобы "мирные протесты". Достаточно одного взгляда на фото и видео с насилием и разрушениями, чтобы всё понять. Мы всегда будем делать всё необходимое, чтобы наши граждане были в безопасности, чтобы мы могли вместе снова сделать Америку великой!" – написал президент США.

Между тем газета The New York Post пишет, что Трамп высказался за арест губернатора Калифорнии Ньюсома.

Президент США заявил, что арестовал бы губернатора Калифорнии, если бы действовал на месте "пограничного царя" Тома Хомана, который ранее пригрозил арестами "всех, кто помешает работе ICE".

Губернатор Калифорнии в ответ назвал призыв Трампа арестовать его недопустимым и предупредил, что это "шаг к авторитаризму".

Напомним, вчера Трамп ввел в Лос-Анджелес нацгвардейцев.

Сегодня губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подаст в суд на Трампа.

"Он подливает масла в огонь с тех пор, как объявил, что берет на себя руководство Национальной гвардией - незаконный акт, безнравственный акт, неконституционный акт. И мы собираемся проверить эту теорию завтра с помощью судебного иска", - сказал Ньюсом.

Мы публиковали кадры беспорядков и реакцию на действия Трампа Илона Маска.