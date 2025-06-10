Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о беспорядках в Лос-Анджелесе. Он обвинил в них губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и пообещал жесткие меры.

Соответствующий пост Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"Это заявление в связи с катастрофическими беспорядками в Лос-Анджелесе, вдохновленными Гэвином Ньюсомом. Участники мятежа имеют тенденцию плевать в лицо солдатам Национальной гвардии – мужчинам и женщинам – и другим. Этим патриотам говорят, что им нужно это терпеть, мол, так устроена жизнь. Но не при администрации Трампа. Если они плюнут – мы ударим, и я обещаю вам, что ударим их сильнее, чем их когда-либо били раньше. Такое неуважение не будет терпимо!" – написал президент США.

Напомним, ранее Трамп назвал отличным решением ввод Нацгвардии в Лос-Анджелес для подавления мигрантских протестов. Также президент США высказался за арест губернатора Калифорнии Ньюсома.

Накануне Трамп ввел в Лос-Анджелес нацгвардейцев после массовых беспорядков из-за планов депортации мигрантов.

Сегодня губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подаст в суд на Трампа.

"Он подливает масла в огонь с тех пор, как объявил, что берет на себя руководство Национальной гвардией - незаконный акт, безнравственный акт, неконституционный акт. И мы собираемся проверить эту теорию завтра с помощью судебного иска", - сказал Ньюсом.

Мы публиковали кадры беспорядков и реакцию на действия Трампа Илона Маска.