Протесты в США, начавшиеся в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), распространились на Техас.

Об этом сообщает Daily Texan.

По информации издания, на улицы Остина и Далласа вышли протестующие, которые перекрыли дороги и устроили столкновения с правоохранителями.

Силовики начали применять светозвуковые гранаты и перцовый газ для разгона людей. А демонстранты использовали против полицейских петарды и сигнальные ракеты.

В настоящее время известно об аресте около 10 человек, участвовавших в беспорядках.

The Associated Press пишет, что в Калифорнии помимо Лос-Анджелеса, где массовые протесты проходят уже три дня, демонстранты также вышли на улицы Сан-Франциско и Санта-Ана, куда прибыли и подразделения Национальной гвардии.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Лос-Анджелес "сгорел бы дотла", если бы он не ввел Нацгвардию для подавления протестов.

Также глава Белого дома озвучил новые претензии в адрес калифорнийского губернатора и мэра Города Ангелов, которые представляют Демократическую парию. По его словам, из-за их промедления многие жители, потерявшие свои дома в ходе январских масштабных лесных пожаров, не могут получить разрешения на строительство нового жилья. Еще Трамп заявляет, что эти пожары вообще произошли по вине местных властей.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что намерен подать в суд на Трампа из-за ввода Нацгвардии.

Кадры беспорядков в Лос-Анджелесе мы публиковали в отдельном материале.