Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что жители его штата имеют право таранить протестующих, если спасаются от них на машине.

Его слова приводит журнал Newsweek.

"У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете на машине по одной из таких улиц, и появляется толпа, которая окружает ваш автомобиль и угрожает вам, у вас есть право спасаться бегством. Поэтому если вы уезжаете от них и врезаетесь в одного из этих людей, то их вина в том, что вступили с вами в столкновение", – сказал Десантис.

Именно Десантис считался главным конкурентом Трампа на выборах президента США, но вслед за другим кандидатом от Республиканской партии Вивеком Рамасвами он также снял свою кандидатуру, чтобы не мешать бывшему (и будущему) президенту США.

"Если бы я мог сделать хоть что-то, чтобы достичь желаемого исхода, больше мероприятий и интервью в рамках предвыборной кампании, я бы это сделал. Но я не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно тратить свое время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе. Сегодня я объявляю о приостановке своей предвыборной кампании", - заявил губернатор Флориды.

После чего Трамп пообещал больше не обзывать губернатора Флориды, который снял свою кандидатуру с выборов в его пользу.