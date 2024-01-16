Кандидат от Республиканской партии Вивек Рамасвами, известный негативным отношением к помощи Украине, снял свою кандидатуру с выборов и заявил о желании поддерживать экс-президента США Дональда Трампа, который является одним из лидеров на пост президента.

Об этом Рамасвами объявил на выступлении в штабе в городе Де-Мойн в Айове. Трансляцию вел телеканал Fox News.

"Я принял решение выйти из президентской гонки", — сказал он.

При этом Рамасвами добавил, что позвонил Трампу и поздравил его с победой в борьбе за номинацию на предварительных выборах Республиканской партии в Айове, а также сообщил о поддержке его кандидатуры.

Предварительные выборы США стартовали именно с Айовы. Республиканцы сейчас проводят очные конференции - кокусы, чтобы выбрать своего кандидата. На них выступили кандидаты или их представители. Зарегистрированные избиратели уже приняли участие в голосовании. По предварительным результатам, Рамасвами получил 7,8% поддержки, а Трамп - около 52%. Второе место занимает губернатор Флориды Рон Десантис, а третье - бывший постпред при ООН Никки Хейли.

Ранее республиканец Рамасвами призвал США признать, что Украине придется отдать России часть территории.

"Идея о том, что Украина вернёт Россию к границам 1991 года, была абсурдной, никто в это в действительности не верил", - говорил он.

Он делал и другие громкие заявления, например, что в случае победы на выборах выведет США из НАТО.

"Вивек Рамасвами серьёзно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не выполняют свои обязательства по военным инвестициям, и при необходимости будет переоценивать нашу собственную поддержку", - отмечала пресс-секретарь предвыборного штаба Рамасвами Триша Маклафлин.