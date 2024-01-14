Рейтинг одобрения работы президента Соединенных Штатов Джо Байдена упал до самого низкого уровня для любого президента США за последние 15 лет и составил 33%.

Такие данные показал соцопрос телеканала ABC News совместно с Ipsos.

Кроме того, отмечается, что 72% республиканских избирателей окажутся довольны, если Дональд Трамп будет представлен от партии в качестве кандидата и соперника Джо Байдена на предстоящих выборах президента.

Сравнивая Байдена и Трампа, лишь 28% респондентов указали, что действующий глава государства обладает необходимой "остротой ума для эффективной работы президентом" - против 47% у экс-президента. Также всего 28% согласились, что у Байдена достаточно физического здоровья для этой должности - против 57% у Трампа.

Напомним, в середине декабря опросы показали, что бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего главу Белого дома Джо Байдена на 4%.

Перед этим сообщалось, что если бы президентские выборы в США состоялись сейчас, экс-президент США Дональд Трамп опередил бы действующего президента Джо Байдена в пяти из шести ключевых штатов.