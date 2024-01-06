В США заговорили о том, что Джо Байдена, как и Дональда Трампа могут не допустить к президентским праймериз - внутрипартийным выборам на определение кандидата.

Этим пригрозил госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт в соцсети Х.

Он заявил, что если Верховный суд не отменит решения по поводу недопуска к праймериз Трампа, принятые в штатах Колорадо и Мэн, он инициирует такой же запрет против Байдена в своем штате.

"То, что произошло в Колорадо и Мэне, позорно и подрывает нашу республику. Хотя я ожидаю, что Верховный суд отменит это решение, в противном случае вмешаются государственные секретари и обеспечат, чтобы новый правовой стандарт для Дональда Трампа в равной степени применялся бы к Джо Байдену!" - написал Эшкрофт в Х.

Праймериз в США должны стартовать 15 января со штата Айова.

В конце декабря мы писали, что суд в Колорадо запретил Трампу участвовать в президентских выборах. Также это сделал суд штата Мэн.

Теперь политик обжалует это решение в Верховном суде. 8 февраля Верховный суд страны должен будет подтвердить или отклонить недопуск бывшего президента к выборам.