Губернатор Флориды и кандидат от республиканцев Рон Десантис объявил о выходе из президентской гонки в США и поддержал своего главного конкурента Дональда Трампа.

Об этом политик сообщил в своем видеообращении в соцсети X.

"Если бы я мог сделать хоть что-то, чтобы достичь желаемого исхода, больше мероприятий и интервью в рамках предвыборной кампании, я бы это сделал. Но я не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно тратить свое время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе. Сегодня я объявляю о приостановке своей предвыборной кампании", - сказал губернатор Флориды.

Также Десантис заявил о поддержке выдвижения Трампа кандидатом в президенты США.

Напомним, на днях еще один кандидат от Республиканской партии Вивек Рамасвами, известный негативным отношением к помощи Украине, снял свою кандидатуру с выборов и заявил о желании поддерживать экс-президента США Дональда Трампа, который является одним из лидеров на пост президента.

Ранее мы писали, что Рон Десантис раскритиковал Белый дом за политику в отношении Украины. На предвыборном мероприятии в штате Айова он заявил, что президент США Джо Байден не может объяснить цель поддержки Украины.

Также Десантис выступал против принятия Украины в НАТО. Он говорил, что такой шаг не принесет пользы безопасности Соединенных Штатов.

Между тем во время митинга в Нью-Гэмпшире Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах президента остановит войну в Украине еще до своей инаугурации.