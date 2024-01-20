Один из конкурентов экс-президента Дональда Трампа в праймериз Республиканской партии Никки Хейли изменяла мужу Майклу.

Об этом сообщает Daily Mail.

Издание предоставило доказательства того, что Хейли имела романы со своим консультантом по связям и лоббистом из Южной Каролины до того, как стала губернатором Южной Каролины в 2010 году.

Сама 51-летняя Никки Хейли опровергла утверждения о том, что изменяла своему мужу Майклу до того, как стала губернатором, заявив, что она "на 100% верна".

Однако, как сообщает Daily Mail, 49-летний Уилл Фолкс и 61-летний и Ларри Марчант подписали письменные показания в 2010 году, утверждая, что у них были сексуальные отношения с тогдашним законодателем Южной Каролины, прежде чем она стала губернатором.

Также несколько инсайдеров Республиканской партии сообщили Daily Mail, что в то время они были хорошо осведомлены об измене Хейли, заявив: "Это было совершенно открыто".

Позже Daily Mail сообщило, что после этой публикации Хейли запретила журналистам участвовать в ее предвыборных мероприятиях.

Ники Хейли во время воскресных праймериз республиканцев в Айове заняла третье место. Она считается единственным серьезным претендентом от Республиканской партии, выступающим за помощь Украине.

Напомним, первые республиканские кокусы в Айове выиграл с большим отрывом Трамп, он набрал 51%.