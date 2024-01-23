Избирательный штаб Дональда Трампа после выхода губернатора Флориды Рона Десантиса из президентской гонки призвал всех республиканцев сплотиться вокруг бывшего президента США для победы над демократом Джо Байденом.

"Для нас честь получить поддержку со стороны губернатора Рона Десантиса и столь многих бывших кандидатов в президенты. Настало время всем республиканцам объединиться вокруг президента Трампа, чтобы победить Джо Байдена и положить конец его катастрофическому президентству", - говорится в заявлении.

Кроме того, Дональд Трамп пообещал больше не обзывать Десантиса "Десанктимониусом" (от sanctimonious - "ханжа", "лицемер" - Ред.) после того, как тот снялся в его пользу с предвыборной гонки.

"Буду ли я использовать имя Рон Десанктимониус?.. Это имя официально сдается в утиль", - ответил Трамп на вопрос журналиста.

Отношения Трампа с Десантисом охладели, когда губернатор Флориды бросил вызов экс-президенту и включился в борьбу за право представлять Республиканскую партию на выборах 2024 года.

Между тем единственный конкурент Трампа в борьбе за кандидатство от республиканцев Никки Хейли заявила, что в отличие от Десантиса, не откажется от продолжения гонки и намерена в ней победить.

На дистанции, по ее словам, остались "один мужчина и одна леди".

"В этой гонке участвовали 14 человек, было много мужчин, все выбыли, кроме этого… Чего вы хотите? Еще больше того же или чего-то новенького?" - заявила Хейли.

На вопрос, готова ли она поддержать того, кто в итоге станет республиканским кандидатом, Хейли ответила: "Это буду я".

Ранее появилась скандальная публикация газеты Daily Mail о том, что Никки Хейли изменяла своему мужу Майклу. Издание предоставило доказательства того, что Хейли имела романы со своим консультантом по связям и лоббистом из Южной Каролины до того, как стала губернатором Южной Каролины в 2010 году. Сама 51-летняя Никки Хейли опровергла утверждения таблоида, а позже издание сообщило, что после этой публикации Хейли запретила журналистам участвовать в ее предвыборных мероприятиях.

Напомним, на днях еще один кандидат от Республиканской партии Вивек Рамасвами, известный негативным отношением к помощи Украине, снял свою кандидатуру с выборов и заявил о желании поддерживать экс-президента США Дональда Трампа, который является одним из лидеров на пост президента.