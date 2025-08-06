Служащий американской армии открыл огонь из табельного оружия на базе военной в штате Джорджия.

Об это сообщает международное агентство информации и новостей Associated Press, кадры с места происшествия публикуют телеграм-каналы.

Инцидент произошёл с среду, когда сержант армии США устроил стрельбу в расположении боевой группы 2-й бронетанковой бригады базы Форт-Стюарт, ранив пятерых солдат и вызвав кратковременное блокирование одной из крупнейших армейских баз страны.

О мотивах стрелявшего не сообщается. Пострадавшие госпитализированы в медучреждения. Ведётся расследование.

Этот очередной акт насилия на военном объекте США – месте, которое считается одним из самых охраняемых в стране – вновь вызвал обеспокоенность по поводу безопасности в стенах вооруженных сил, отмечает издание.

Напомним, в Украине мобилизованный расстрелял двух сержантов на полигоне под Черниговом.

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