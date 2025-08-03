В Харькове произошло вооружённо нападение на ветерана Вооруженных сил Украины с протезом вместо ноги.

Видео инцидента опубликовали местные телеграм-каналы.

Сообщается, что в ходе внезапного конфликта подозреваемый достал травматический пистолет и выстрелил в 22-летнего ветерана ВСУ, а затем начал его избивать.

Полиция Харькова задержала нападавшего, которым оказался местный житель 1981 года рождения. Ему могут объявить подозрение в хулиганстве.

Правоохранители сообщают, что инцидент произошёл сегодня вечером в Индустриальном районе. Пострадавший ветеран ВСУ госпитализирован.

Мотивы стрелка выясняются.

Ранее в Харькове мужчина выстрелил девушке в ногу, чтобы похвастать перед друзьями.

Также мы сообщали, что в Одессе военный избил женщину и выстрелил в мужчину, который за неё заступился.

Война в Украине продолжается 1257-й день. Последние новости с ключевыми событиями 3 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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