В Харькове мужчина в упор выстрелил в ветерана ВСУ с протезом. Видео
В Харькове произошло вооружённо нападение на ветерана Вооруженных сил Украины с протезом вместо ноги.
Видео инцидента опубликовали местные телеграм-каналы.
Сообщается, что в ходе внезапного конфликта подозреваемый достал травматический пистолет и выстрелил в 22-летнего ветерана ВСУ, а затем начал его избивать.
Полиция Харькова задержала нападавшего, которым оказался местный житель 1981 года рождения. Ему могут объявить подозрение в хулиганстве.
Правоохранители сообщают, что инцидент произошёл сегодня вечером в Индустриальном районе. Пострадавший ветеран ВСУ госпитализирован.
Мотивы стрелка выясняются.
Ранее в Харькове мужчина выстрелил девушке в ногу, чтобы похвастать перед друзьями.
Также мы сообщали, что в Одессе военный избил женщину и выстрелил в мужчину, который за неё заступился.
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