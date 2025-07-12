В Харькове полиция задержала 44-летнего мужчину, который вчера подрался с военкомами на вокзале.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным полиции, представители ТЦК сопровождали военнослужащего в часть. Во время высадки из служебного автомобиля возник конфликт, который привлек внимание прохожих. Один из них нанес телесные повреждения военкому.

"Установлено, что работники территориального центра комплектования и социальной поддержки сопровождали военнослужащего в воинскую часть. Во время высадки из служебного автомобиля мужчина начал сопротивляться, что привлекло внимание граждан. В ходе конфликта 44-летний прохожий нанес телесные повреждения одному из работников РТЦК и СП", - говорится в сообщении.

Теперь ему грозит пять лет лишения свободы.

Напомним, во время мобилизации в Днепропетровской области мужчина показал половой орган сотруднику полиции.

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