Ударил ножом военкома и полицейского. Попытка мобилизации в Хмельницком закончилась резней. Видео
В Хмельницком попытка мобилизации завершилась кровавым конфликтом. Мужчина ранил ножом военкома и полицейского.
Видео инцидента публикуют местные телеграм-каналы.
Как сообщают паблики, сегодня днем представители ТЦК остановили мужчину для вручения повестки. В ответ он достал нож, ранил сотрудника ТЦК, после чего, убегая, еще и ранил полицейского.
Сообщается, что для задержания мужчины приехали 10 нарядов полиции.
Напомним, похожий случай недавно произошел в Одессе. Мужчина, которого пытались мобилизовать, пырнул ножом сотрудника ТЦК.
Также мы писали, что в Ровенской области гражданские напали на военкома при проверке документов. Инцидент произошёл в селе Орловка, когда в ходе возникшего конфликта военкому нанесли удар по голове. Пострадавший был госпитализирован.
Война в Украине идет 1231-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 июля 2025 года в обновляемом онлайне.
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