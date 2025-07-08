В Хмельницком попытка мобилизации завершилась кровавым конфликтом. Мужчина ранил ножом военкома и полицейского.

Видео инцидента публикуют местные телеграм-каналы.

Как сообщают паблики, сегодня днем представители ТЦК остановили мужчину для вручения повестки. В ответ он достал нож, ранил сотрудника ТЦК, после чего, убегая, еще и ранил полицейского.

Сообщается, что для задержания мужчины приехали 10 нарядов полиции.

Напомним, похожий случай недавно произошел в Одессе. Мужчина, которого пытались мобилизовать, пырнул ножом сотрудника ТЦК.

Также мы писали, что в Ровенской области гражданские напали на военкома при проверке документов. Инцидент произошёл в селе Орловка, когда в ходе возникшего конфликта военкому нанесли удар по голове. Пострадавший был госпитализирован.

Война в Украине идет 1231-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.