В Ровенской области во время проведения мобилизационных мероприятий против служащего ТЦК была применена сила со стороны группы гражданских лиц.

Об этом сообщает местный областной центр комплектования на своей странице в Фейсбуке.

Инцидент произошёл в селе Орловка 5 июля, когда в ходе возникшего конфликта военкому нанесли удар по голове.

Пострадавшего доставили в Сарненскую центральную районную больницу.

По факту инцидента уже открыто уголовное дело - за нанесение телесных повреждений военному при исполнении служебных обязанностей.

Ровенский областной ТЦК и СП, комментируя происшествие, напомнил мужчинам призывного возраста о необходимости своевременно обновлять личные данные "во избежание недоразумений и проблем с законом".

Ранее появилась информация, что ровенского военкома отправили на фронт после того, как служащий ТЦК обвинил ВСУ в бездумном расходовании людей.

Война в Украине продолжается 1229-й день. Последние новости с ключевыми событиями воскресенья, 6 июля 2025 года, – у нас в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.