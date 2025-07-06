В Сухопутных войсках ВСУ полагают, что массированные атаки РФ на ТЦК могут продолжаться по всей стране.

Об этом заявил спикер командования Сухопутных войск Виталий Саранцев.

"Главная цель РФ - сорвать мобилизацию. Такие атаки - часть более широкой кампании, включающая минирование и попытки терактов", - заявляет Саранцев.

Таким образом он прокомментировал сегодняшний российский удар по городу Кременчуг в Полтавской области, в результате чего пострадало здание ТЦК и СП.

Напомним, что это уже третий прилет по зданиям ТЦК на текущей неделе.

До того в течение последней недели были осуществлены удары по зданию ТЦК в Кривом Роге. Затем по территории Полтавского ТЦК также был нанесен удар БпЛА.

Также ранее спикер Саранцев уже заявлял, что РФ начала бить по территориальным центрам комплектования с целью срыва мобилизации в Украине.

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