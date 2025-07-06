В Кременчуге Полтавской области был зафиксирован прилет по зданию ТЦК и СП.

Об этом сообщают местные паблики.

При этом под удар попал и жилой дом, расположенный рядом. По информации ОВА, вследствие атаки возник пожар на территории частного домовладения.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Власти пока не подтверждали попадания по военному объекту, заявляя только об ударе по частной инфраструктуре.

Отметим, что это уже третий прилет по зданиям ТЦК на текущей неделе.

До того были осуществлены удары по зданию ТЦК в Кривом Роге. Затем по территории Полтавского ТЦК также был нанесен удар БпЛА.

После этого спикер Сухопутных сил Вооруженных сил Украины Виталий Саранцев заявил, что РФ начала бить по территориальным центрам комплектования с целью срыва мобилизации в Украине.

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