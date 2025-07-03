РФ начала бить по территориальным центрам комплектования с целью срыва мобилизации в Украине.

Об этом заявил спикер Сухопутных сил Вооруженных сил Украины Виталий Саранцев в эфире одного из телеканалов.

По его словам, несмотря на подобную задумку процесс мобилизации все равно "невозможно остановить".

"Враг в последние дни начал распоряжаться такими ударами. Он имеет цель сорвать процесс мобилизации, но я хочу сказать, что как врагу, так и его приспешникам - еще рано открывать шампанское, так как процесс невозможно остановить и мы будем и в дальнейшем укомплектовывать наше войско, наших военных и привлекать к обороне большее количество наших людей для того чтобы дать достойный отпор нашему врагу", - сказал Саранцев.

Напомним, на этой неделе со стороны РФ были осуществлены удары по ТЦК в Кривом Роге. Сегодня же днем по территории Полтавского ТЦК также был нанесен удар БпЛА.

Война в Украине идет 1226-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По информации украинского военного с позывным "Мучной", россияне захватили свое первое село в Днепропетровской области - Дачное. Deep State заявляет о фиксации ряда других продвижений у границ Днепропетровской области - в Новосергеевке и Богатыре. Кроме того, несколько западных СМИ сообщили, что США приостановили поставку ракет к ПВО и боеприпасов Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.