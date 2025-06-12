В крупном административном центре северо-востока Украины произошло возгорание на территории центра комплектования армии.

Видео с пламенем в одном из окон здания ТЦК и столбом дыма над городской застройкой опубликовали местные паблики.

Харьковский областной центр комплектования подтвердил пожар в одном из своих зданий.

Ведомство опровергает версии о "поджоге" или "диверсии", но при этом не сообщает откуда возникло возгорание. Заявляется лишь, что эти причины "будут установлены после экспертиз и расследования правоохранительных органов".

Также облТЦК пишет, что весь личный состав был эвакуирован, о пострадавших не сообщается.

Ранее на Харьковщине военкому оторвало руку при взрыве у его машины.

Война в Украине продолжается 1204-й день. Последние новости с ключевыми событиями 11 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного обозревателя Deep State, армия РФ существенно продвинулась в Сумской области и перерезала основную логистику снабжения Юнаковки, захватив участок трассы западнее села. Также продвижение неприятеля зафиксировано в Запорожской области (район населённого пункта Малиновка).

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