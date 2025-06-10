Американский телеканал ABC показал сюжет об обстреле Харькова, проиллюстрировав его кадрами сектора Газа.

Видеоролик был опубликован на платформе YouTube.

"Почему все эти восточноевропейцы коричневые и мусульмане?" – написал один из комментаторов в YouTube.

"Я понятия не имел, что так много людей из Газы бежали в Украину", – говорится в другом комментарии.

Напомним, недавно ночью армия РФ совершила самую мощную атаку по Харькову за все время. В городе прозвучали десятки взрывов, сообщалось о погибших. По информации властей, Харьков атаковали 48 "Шахедов", 5 КАБов и ракеты.

Война в Украине идет 1203-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило, что российская армия развивает наступление в Днепропетровской области. Украинские военные сообщали о тяжелом положении на Сумщине. В Черном море активизировалась война за газовые вышки. РФ нанесла массированный удар по военному аэродрому под Дубно в Ровенской области, что подтвердило украинское командование.

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