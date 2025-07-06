Этой ночью российские войска атаковали территорию Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Запорожье и Николаеве.

Об этом заявляют руководители городских и областных военных администраций.

"Столицу снова атакуют российские БпЛА. Может быть слышно работу ПВО. Будьте в безопасных местах до отбоя!", — писал глава КГВА Тимур Ткаченко.

В Киевской области очевидцы сообщают о частичном исчезновении электроэнергии в районе Виноградаря, Оболони и в поселке Лютеж.

В Соломенском районе столицы из-за атаки произошло частичное разрушение 5-этажки. Возник пожар кровли 7-этажки на площади 2000 кв. м.

Также произошел пожар в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива. В то же время сообщалось, что разрушения произошли и в Днепровском, Святошинском, Дарницком, Шевченковском районах Киева.

В Вышгородском районе пострадали три человека.

"Мужчина 35 лет получил осколочные раны спины, рук и ног. Женщина 79 лет и мужчина 75 лет получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказана на месте", - заверил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Кроме того, из-за обстрела повреждены два многоэтажных дома, уничтожены четыре гаражных помещения и автомобиль, еще три автомобиля повреждены.

"Происходит пожар складского помещения. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В одном из домов деблокирована женщина 1938 года рождения. Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - подчеркнул Калашник.

В Харькове попадания вражеских дронов зафиксированы в двух районах города.

"По предварительным данным, попадания беспилотников зафиксированы в Шевченковском и Киевском районах Харькова", — сообщал глава ОВА Олег Синегубов.

Во время второй волны взрывы произошли в Шевченковском и Новоброварском районах города. В городе фиксировали пожары, также появилась информация о пострадавших.

"В результате атаки на Новобаварский район города Харькова пострадала 46-летняя женщина.

В результате обстрела Шевченковского района, девочка в возрасте 2,8 месяцев получила острую реакцию на стресс", — информируют в ОВА.

Согласно предварительным данным, враг нанес 6 ударов дронами типа "Герань-2".

В Запорожье также прогремела серия взрывов. По данным начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, россияне атаковали 6 "шахедами" Запорожье и Запорожский район, а в городе работали силы ПВО.

"Повреждены складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах. Частично разрушено здание частного предприятия. Повсюду работают экстренные службы. Ликвидация последствий продолжается", - отметил чиновник.

Он добавил, что из-за атаки пострадала 89-летняя женщина.

"Один из ударов пришелся по селу Юрковка. Там поврежден дом. Получила ранения пожилая женщина. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь", - заявил Федоров.

В Николаеве трижды прогремели взрывы. Сообщалось об угрозах применения баллистического вооружения с юга.

Ночью глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил об отсутствии пострадавших в городе.

Ранее мы писали, что российская армия атаковала беспилотниками Киев. В результате атаки пострадали 23 человека.

Напомним, российские войска также наносили удары по припортовой инфраструктуре Одессы. В результате обстрелов зафиксированы погибшие и раненые.

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