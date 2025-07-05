В ночью на субботу и утром 5 июля на территорию России была совершена массированная атака дронов. Удары пришлись по объектам в нескольких регионах.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, в столице Чувашской Республики Чебоксарах зафиксированы попадания по предприятию "ВНИИР-Прогресс", которое производит антенны для защиты российских дронов от украинских средств радиоэлектронной борьбы. Один беспилотник упал на крышу здания предприятия, второй повредил строящийся склад. По словам главы Чувашии Олега Николаева, производство на объекте уже было остановлено после атаки в июне.

В Ленинградской области сбиты два беспилотника. Из-за ограничений в небе над Санкт-Петербургом в аэропорту Пулково к утру задержали более 50 рейсов, 13 отменили.

В Воронежской области зафиксирован пожар в районе военного аэродрома "Борисоглебск". Система НАСА показала там возгорание. Генштаб ВСУ заявляет, что были поражены склады с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, возможно, другие воздушные суда.

В Саратовской области повреждены жилые дома в Энгельсе и Саратове, пострадавших нет. Жители Энгельса слышали взрывы в районе местного военного аэродрома.

Минобороны России заявило, что за ночь было уничтожено 94 беспилотника над территориями уже названных регионов, а также Брянской, Белгородской, Новгородской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Рязанской, Московской, Пензенской и Тульской областей.

Напомним, вчера массированной атаке ракет и дронов подвергся Киев.