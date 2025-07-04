В Донецкой области российская армия нанесла удар реактивной артиллерией. Ранения получили женщина и мужчина.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, удар пришелся по гражданской инфраструктуре.

"Очередное преступление россиян в Краматорске - двое людей получили ранения. Оккупационные войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре города - разрушили образовательное учреждение", - отметил Филашкин.

Отмечается, что пострадавшие мужчина и женщина в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По предварительной информации, войска РФ стреляли из реактивной системы залпового огня Торнадо-С.

Филашкин призвал гражданских быть ответственными и своевременно эвакуироваться.

Национальная полиция сообщает, что Покровском районе на Белицкое было сброшено две бомбы "КАБ-250", из-за чего погибли двое гражданских и еще одного ранили. Повреждены 4 многоквартирных дома, три гаража и гражданское авто.

Под утро россияне обстреляли Белицкое дронами, повредив объект критической инфраструктуры.

В результате попадания вражеского FPV-дрона в перекресток западной части г. Покровск местная жительница 1973 г. р. получила минно-взрывную травму и осколочное ранение с травматической ампутацией правой голени и правой кисти. Также россияне обстреляли частный сектор юго-восточной части Покровска, в результате чего погибли гражданские мужчины 1978 г.р. и 1977 г.р.

В Веселом Поле Белозерской ТГ, по которому враг ударил двумя БПЛА "Герань-2", обнаружили одного погибшего и одного раненого - поврежден частный дом, гараж и 4 автомобиля.

В Торском Лиманской ТГ Краматорского района войска РФ убили двух мирных жителей. В Ильиновке в результате удара БПЛА "Герань-2" погиб мужчина, еще 5 человек травмированы - поврежден частный дом.

Константиновку оккупанты атаковали бомбой "КАБ-250", дроном "Молния-2" и РСЗО "Ураган" - два человека ранены, повреждены 5 многоквартирных и частный дома, магазин, админздание, учебное заведение, автобусная остановка.

По Николаевке Россия попала бомбой "КАБ-250" - есть раненый, разрушениям подверглись 4 многоквартирных дома и кафе.

Также три БпЛА "Герань-2" ударили по Краматорску, повредив предприятие. В Святогорске пять беспилотников "Герань-2" повредили гостиничный комплекс и 4 гражданских авто.

В Приюте Дружковской ТГ дроны повредили частный дом, в Андреевке - два грузовика, а в Новотроицком - один.

В то же время сам Донецк также подвергся атаке. В ее результате погибли четыре человека, еще четверо остались ранены.

Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин.

Инцидент произошел в Петровском районе, где погибшие проезжали на автомобиле. Как выяснилось, снаряд попал на дорогу.

Напомним, сегодня ночью российские войска атаковали беспилотниками Киев. В результате атаки пострадали 23 человека.

Также российская армия нанесла удар по Кривому Рогу и Днепру. Прогремели взрывы, есть раненые.

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