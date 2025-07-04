Этой ночью на Москву и область была совершена атака беспилотников. Очевидцы сообщают о густом дыме над регионом.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Как выяснилось, серия из четырех взрывов прогремела в частности и в Сергиевом Посаде Московской области.

Дронам удалось поразить Загорский оптико-механический завод, принадлежащий Кремлю. В итоге из строя была выведена работа местной электроподстанции, а в самом городе и на прилегающей территории исчезло электроснабжение.

"Целились конкретно в инфраструктуру. Без электричества остались 42 тысячи человек", - написал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

При этом на Ростовскую область также была произведена атака дронов.

В поселке Долотинка из-за падения БпЛА поврежден двухэтажный дом, а также обрушилась плита перекрытия. В результате погибла пенсионерка, бывшая учительница.

Помимо этого, в городе Шахты отключилась электроэнергия на подстанции:

"Без света остались почти две тысячи частных домов, где живут более шести тысяч человек. В нескольких домах возле подстанции повреждены окна. Пострадавших среди людей нет", - сообщил врио губернатора региона.

Однако основной удар был по городу Азов, где слышали около двух десятков взрывов. Всего над регионом сбили 26 дронов.

В то же время в Саратове местные власти ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Небо над аэропортом закрыто.

Ижевск также снова был атакован беспилотниками.

В Генштабе ВСУ заявили, что в Подмосковье сегодня ночью поразили предприятие по производству боевых частей "Шахедов".

Речь идет о Научно-исследовательском институте прикладной химии в Сергиевом Посаде. Заявлено, что там производили термобарические боевые части для БПЛА.

Зафиксирован пожар и сильное задымление в районе объекта, но результаты поражения еще уточняются.

Напомним, сегодня ночью российские войска атаковали беспилотниками Киев. В результате атаки пострадали 23 человека.

В то же время после массированной ночной атаки РФ над Киевом образовалось густое облако едкого дыма, что ухудшило состояние воздуха в городе и окрестных районах.

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