На Подмосковье и области РФ была совершена атака БпЛА. Над регионами густой дым
Этой ночью на Москву и область была совершена атака беспилотников. Очевидцы сообщают о густом дыме над регионом.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Как выяснилось, серия из четырех взрывов прогремела в частности и в Сергиевом Посаде Московской области.
Дронам удалось поразить Загорский оптико-механический завод, принадлежащий Кремлю. В итоге из строя была выведена работа местной электроподстанции, а в самом городе и на прилегающей территории исчезло электроснабжение.
"Целились конкретно в инфраструктуру. Без электричества остались 42 тысячи человек", - написал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
При этом на Ростовскую область также была произведена атака дронов.
В поселке Долотинка из-за падения БпЛА поврежден двухэтажный дом, а также обрушилась плита перекрытия. В результате погибла пенсионерка, бывшая учительница.
Помимо этого, в городе Шахты отключилась электроэнергия на подстанции:
"Без света остались почти две тысячи частных домов, где живут более шести тысяч человек. В нескольких домах возле подстанции повреждены окна. Пострадавших среди людей нет", - сообщил врио губернатора региона.
Однако основной удар был по городу Азов, где слышали около двух десятков взрывов. Всего над регионом сбили 26 дронов.
В то же время в Саратове местные власти ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Небо над аэропортом закрыто.
Ижевск также снова был атакован беспилотниками.
В Генштабе ВСУ заявили, что в Подмосковье сегодня ночью поразили предприятие по производству боевых частей "Шахедов".
Речь идет о Научно-исследовательском институте прикладной химии в Сергиевом Посаде. Заявлено, что там производили термобарические боевые части для БПЛА.
Зафиксирован пожар и сильное задымление в районе объекта, но результаты поражения еще уточняются.
Напомним, сегодня ночью российские войска атаковали беспилотниками Киев. В результате атаки пострадали 23 человека.
В то же время после массированной ночной атаки РФ над Киевом образовалось густое облако едкого дыма, что ухудшило состояние воздуха в городе и окрестных районах.
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