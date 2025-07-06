Этой ночью по территории России был нанесен удар беспилотниками. Всего атаковано 10 регионов и акватория Азовского моря, а также базу российского флота в Новороссийске.

Об этом сообщают российские СМИ.

Минобороны РФ же заявляет о 120 сбитых за ночь дронах.

Больше всего дронов было выпущено в сторону Брянской области — 30 аппаратов, 29 — над Курской, 18 — над Орловской, 17 — в небе над Белгородской, 13 — над Тульской областями. Кроме того, еще четыре беспилотника сбили над территорией Калужской области, три — над Ленинградской и по два — над Смоленской и Новгородской областями. В небе над Тверским регионом и акваторией Азовского моря уничтожены по одному БПЛА.

При этом ночью морские дроны атаковали базу российского флота в Новороссийске, где в настоящее время базируется основная часть Черноморского флота. Позже местные власти заявили о поражении порядка 60 катеров, передают СМИ.

Местные паблики делятся видео горящего недалеко от берега безэкипажного катера, который, судя по всему, подбили россияне в ходе отражения атаки. Местные власти советуют жителям не находиться на открытом пространстве у моря.

В то же время Краснодарский край в списке атакованных регионов не упоминается.

Напомним, этой ночью российские войска атаковали территорию Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Запорожье и Николаеве.

Война в Украине идет 1229-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями воскресенья, 6 июля 2025 года, в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.