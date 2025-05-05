Начальника второго отдела Дубенского районного ТЦК и СП в Радивилове Ровенской области, 56-летнего подполковника Юрия Ковалюка перевели на фронт. Это случилось сразу после выхода его интервью, в котором он резко раскритиковал порядки в ВСУ.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Ковалюк говорил, что в армии существуют "мясные бригады", командиры которых "бездумно кладут людей", и что он не позволит своему 22-летнему сыну, окончившему Львовский торгово-экономический университет, попасть в армию.

На следующий день после выхода интервью на него отреагировал Ровенский областной ТЦК и СП.

"Юрий Ковалюк по собственной инициативе обнародовал оценочные суждения по поводу мобилизационных мероприятий, моральной усталости личного состава и якобы халатного отношения к человеческому ресурсу в Вооруженных силах Украины. Указанные заявления, сделанные на четвертом году полномасштабной войны, не способствуют укреплению обороноспособности государства. Вероятно, на размышления Юрия Ковалюка могли повлиять личные обстоятельства или усталость от службы", – говорится в сообщении ТЦК.

А через три дня по приказу командующего войсками оперативного командования "Запад" Ковалюка уволили с должности военкома и назначили заместителем командира воинской части А 4728, которая входит в 56-ю отдельную мотопехотную Мариупольскую бригаду, после чего отправили на фронт. 19 апреля подполковник написал на своей странице в Facebook: "Если кто-то хочет полить меня дерьмом, я докладываю: меня понизили в должности, я под Краматорском".

Ковалюк воевал с 2014 года, в составе 8-го армейского корпуса участвовал в боях за Иловайск и Саур-Могилу. В дальнейшем командовал разведывательной ротой, был командиром роты огневой поддержки. В 2017 году его осудили по трем статьям Уголовного кодекса, обвинив в попытке изнасилования и лишении свободы полицейских. Суд назначил ему 4 года тюрьмы, однако учел признание вины и освободил от наказания.

С 25 февраля 2022 года Ковалюк возглавлял подразделение Сил территориальной обороны, воевал в Бахмуте и Купянске. Он получил от президента Украины награду "За оборону Украины" и церковный орден от ПЦУ.

Отдел в ТЦК военный возглавил в январе.

На днях в Генштабе заявили, что сотрудников ТЦК без боевого опыта и ограничений по здоровью отправят на фронт.

Ранее мы не раз приводили критику в адрес руководства ВСУ со стороны нардепа Марьяны Безуглой.