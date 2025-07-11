Министерство иностранных дел Украины прокомментировал смерть от побоев мобилизованного с двойным гражданством Венгрии и Украины. Ведомство назвало манипулятивными заявления Будапешта о гибели мужчины.

Заявление по этому поводу сделал на брифинге спикер МИД Георгий Тихий.

"Что касается инцидента на Закарпатье, во-первых, хочу обратить внимание на заявление командования Сухопутных войск, в котором была детально изложена информация о происшествии. Сухопутные войска выразили сочувствие родным и близким погибшего... То есть нет никакого замалчивания ситуации. Заявления со стороны Венгрии манипулятивные, они абсолютно извращают реальную ситуацию, подыгрывают России в ее пропаганде. Посмотрите на заявления из Венгрии: нигде не упоминается Россия. Такое впечатление, что в Украине даже мобилизация существует сама по себе. Если в Венгрии действительно существует беспокойство судьбой этнических венгров, проживающих в Украине, то целесообразно было бы им сосредоточить свои усилия на влиянии на Россию. Чтобы та прекратила для начала обстрелы, а затем и агрессию в целом", - сказал Тихий.

Напомним, Венгрия вызвала украинского посла из-за гибели мобилизованного на Закарпатье Йожефа Шебештьена, которого военкомы забили до смерти железными прутьями за нежелание служить.

Незадолго до этого венгерский премьер Виктор Орбан говорил, что венгры не хотят гибнуть за Украину.