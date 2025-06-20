Ночью в Харькове мужчина выпал из окна 3 этажа местного отделения Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщают местные паблики и пресс-служба Харьковского областного ТЦК и СП.

По предварительной информации, у потерпевшего в военном билете указано исключение из воинского учета, однако его все равно заставили пройти ВВК и удерживали трое суток, перевозя на ночь в ТЦК Берестина.

В очередную ночь мужчина выпал из окна третьего этажа, впоследствии чего получил травмы конечностей, ребер и головы. На место прибыла скорая помощь, которая доставила его в больницу для оказания необходимой помощи.

При этом в ТЦК заявляют, что с их стороны никаких противоправных действий не было, а "инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от выполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье".

Напомним, недавно в Киеве мобилизованный погиб, пытаясь сбежать через окно из буса ТЦК.

До этого в Харькове при странных обстоятельствах умер велосипедист, которого задерживали сотрудники ТЦК.