В Харькове при странных обстоятельствах умер велосипедист, которого задерживали сотрудники Территориального центра комплектования(ТЦК).

Об этом пишут в соцсетях его друзья по велотуризму.

По их словам, Алексей, который являлся "убеждённым пацифистом" погиб 12 мая.

Известно, что накануне Алексея дважды задерживали представители ТЦК Шевченковского района.

Первый инцидент произошёл 8–9 мая, когда, по свидетельствам очевидцев, Алексея жестоко избивали. Он оказал сопротивление, после чего ему стали поступать угрозы. Его отпустили, однако уже 10 мая он снова был похищен.

Через три дня, 13 мая, родственников вызвали на опознание тела: по официальной версии, смерть наступила в результате самоубийства. Близкие утверждают, что травмы головы были настолько серьёзными, что похороны пришлось проводить в закрытом гробу.

В результате полиция открыла дело, однако, по утверждению семьи, следствие пытается представить Алексея психически неуравновешенным.

Дома у погибшего был проведен обыск без ордера, с изъятием техники. Родные и друзья Алексея заявляют, что он планировал велопутешествие и не имел признаков суицидальных намерений.

В полиции Харьковской области прокомментировали смерть велосипедиста.

Утверждают, что мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна третьего этажа.

"Признаков насильственной смерти не выявлено. Следователи открыли уголовное производство с примечанием "самоубийство". Для проверки действий работников ТЦК материалы направлены в ГБР", - пишет полиция.

Напомним, в Харькове уже было несколько скандальных инцидентов, когда военкомы сбивали на землю велосипедистов.

Также недавно было опубликовано фото мужчины, которого в здании Киевского ТЦК приковали к батарее.