Венгрия вызвала в Министерство иностранных дел украинского посла из-за гибели мобилизованного на Закарпатье Йожефа Шебештьена, у которого было двойное гражданство - Украины и Венгрии.

Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель главы ведомства Левенте Мадьяр.

Будапешт и родственники погибшего заявляет, что венгра, проживавшего в Берегово, избили украинские офицеры после мобилизации за нежелание служить.

"Мы вызвали посла Украины в Будапеште после того, как украинские офицеры на призывном пункте на Закарпатье избили венгра во время принудительного призыва на военную службу. Позже он скончался от полученных травм. Как сообщается, украинские вербовщики избили мужчину железными прутьями после того, как схватили его, затолкали в фургон и доставили на призывной пункт. Членам его семьи говорили, что с ним все в порядке, но задержанный мужчина в конце концов скончался от полученных травм. Венгр был убит в Украине, потому что не хотел участвовать в войне", - заявил венгерский дипломат.

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан говорил, что "венгры не хотят гибнуть за Украину".

Так глава венгерского правительства ответил на критику Зеленского, который обвинил Орбана в антиукраинской политике.