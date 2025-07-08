В центре Мерефы Харьковской области прямо на проезжей части стало плохо женщине после неудачной попытки задержать микроавтобус военкомов, в котором находился ее бусифицированный на улице сын.

Кадры драмы опубликовали местные телеграм-каналы.

На кадрах женщина, которой на вид со спины можно дать около 60, поначалу стоит, вцепившись в лобовое стекло микроавтобуса. Тот начинает сдавать задом и разворачиваться, она все это время семенит за ним, крича и стараясь не оторваться от стекла. В какой-то момент из микроавтобуса выходит крепкий мужчина в форме и начинает грубо отдирать ее от машины. В это время женщина снова кричит.

В итоге мужчине удается оттолкнуть ее, и микроавтобус уезжает. Сразу после этого женщина падает посреди проезжей части, а к ней на помощь бегут неравнодушные люди.

По данным телеграм-каналов, женщина умерла в карете скорой помощи.

Снимающий происходящее очевидец говорит, что за кадром осталось, как женщину поначалу грубо отпихивали от автобуса сотрудники ТЦК, а за этим равнодушно наблюдала находившаяся тут же полиция.

Официальной информации по поводу этого происшествия нет.

Ранее не раз сообщалось о смертях мобилизованных мужчин в ТЦК, в том числе от жестоких побоев. Так, в Кременчугском районном территориальном центре комплектования умер мобилизованный вскоре после прохождения военно-врачебной комиссии, которая признала его годным к военной службе.

А в Сумском городском ТЦК избили 40-летнего местного жителя Евгения Криводуба. От побоев он скончался в больнице.