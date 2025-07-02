"Я х@й покажу тебе!" Под Днепром мужчина показал полицейским свои гениталии, призывая его идти воевать. Видео
В Днепропетровской области мужчина показал половой член сотруднику полиции.
Кадры инцидента опубликовали местные телеграм-каналы.
С чего начался конфликт гражданского с правоохранителями – неизвестно. Возможно, патрульные проверяли документы военного учёта. Видео начинается с того, что мужчина в серой майке озвучивает свои намерения и оттопыривает шорты, стоя перед полицейским.
"Дядька, н@@@й, воюй!", – сказал гражданский, хлопая патрульного по плечу.
В конечном итоге люди в форме уходят под оскорбительные реплики.
Ранее мы публиковали кадры, из Киева, где полуголый мужчина залез на капот полицейской машины и ударил патрульного по лицу.
Перед этим в центре Львова полуобнажённый трансвестит покусал полицейских.
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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным обозревателя Deep State, армия РФ продвинулась в Новосергеевке около границы с Днепропетровской областью. Украинские военные сообщали, что противник захватил первый населённый пункт Днепропетровщины – село Дачное. Кроме того, к востоку от Покровска сообщается о потере деревни Коптево, что позволило неприятелю приблизиться к Мирнограду.
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