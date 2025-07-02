В Днепропетровской области мужчина показал половой член сотруднику полиции.

Кадры инцидента опубликовали местные телеграм-каналы.

С чего начался конфликт гражданского с правоохранителями – неизвестно. Возможно, патрульные проверяли документы военного учёта. Видео начинается с того, что мужчина в серой майке озвучивает свои намерения и оттопыривает шорты, стоя перед полицейским.

"Дядька, н@@@й, воюй!", – сказал гражданский, хлопая патрульного по плечу.

В конечном итоге люди в форме уходят под оскорбительные реплики.

Ранее мы публиковали кадры, из Киева, где полуголый мужчина залез на капот полицейской машины и ударил патрульного по лицу.

Перед этим в центре Львова полуобнажённый трансвестит покусал полицейских.

Война в Украине продолжается 1225-й день. Последние новости с ключевыми событиями 2 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным обозревателя Deep State, армия РФ продвинулась в Новосергеевке около границы с Днепропетровской областью. Украинские военные сообщали, что противник захватил первый населённый пункт Днепропетровщины – село Дачное. Кроме того, к востоку от Покровска сообщается о потере деревни Коптево, что позволило неприятелю приблизиться к Мирнограду.

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