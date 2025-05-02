В центре города Татарбунары Одесской области полицейская засмотрелась в телефон и сбила ребёнка на пешеходном переходе. Об этом заявила мама пострадавшей в соцсетях.

По её словам, после инцидента полицейская Алиса Маркович не вызвала ни скорую, ни полицию, а пересела на пассажирское сиденье.

С девочкой находился её отец. Заявляется, что машина полицейской остановилась только после того, как он поднял крик.

В полиции сообщили, что на время служебного расследования полицейская была отстранена от исполнения служебных обязанностей. Открыты админпроизводства по ряду статей, в том числе об управлении автомобилем без страхового полиса.

"Установлено, что сотрудница полиции совершила наезд на 7-летнюю местную девочку, когда та пересекала дорогу по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Девочку осмотрели врачи, она получила незначительные ссадины, и была отпущена домой. Проверка водителя на состояние опьянения показала, что она находилась в трезвом состоянии.

На следующий день отец девочки приехал в райотдел получить информацию по ДТП, но его мобилизовали.

"Узнала, что его вывезли из отделения полиции передали представителям ТЦК и СП для мобилизации", - пишет мама девочки.

Сегодня женщина сообщила, что 1 мая у ее мужа произошел гипертонический криз.

"Около часа ночи скорая помощь доставила его ​​в больницу. В течение ночи проводились соответствующие медицинские процедуры и мероприятия по выходу из гипертонического криза. А утром под дверь в палату уже пришли сотрудники ТЦК и наряд из полиции, чтобы снова его насильно доставить в ТЦК", - пишет она.

Ранее предприниматель из Днепра рассказал, что Нацполиция отправляет мужчин в ТЦК, когда те приходят писать заявления в связи с совершением каких-либо правонарушений.