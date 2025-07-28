Житель Харькова на проспекте Юбилейном подошел к малознакомой девушке и выстрелил ей в ногу из пневматического пистолета. Происшествие случилось вечером 20 мая.

Об этом говорится в приговоре Салтовского районного суда от 22 июля, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Как говорится в документе, мужчина был вместе с друзьями, а девушка шла им навстречу. Желая самоутвердиться за счет человека младше по возрасту и похвастаться оружием американского производства, он заявил сказал ей, что сейчас выстрелит из газобалонного пистолета. Несмотря на протест девушки и находившуюся рядом детскую площадку, он произвел выстрел по левой ноге девушки из оружия калибра 4,5 мм, заряженного баллоном со сжатым газом и металлическими сферическими шарами. В результате у нее образовались ссадина и синяк. Стрелок ушел с места происшествия.

При этом в зале суда он уверял, что спрашивал у девушки разрешение на выстрел и что на следующий день, поняв, что поступил плохо, написал пострадавшей сообщение, в котором принес ей свои извинения. На это последняя ответила, что прощает его.

В зале суда мужчина полностью признал свою вину и раскаялся, сказав, что ему стыдно за такой поступок.

Суд признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на один год. Пневматический пистолет суд постановил уничтожить.

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