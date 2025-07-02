В Киеве 46-летний велосипедист стрелял из пистолета по автомобилю волонтера. Его привело в ярость то, что водитель (как оказалось, другой машины) окатил его водой из лужи, проезжая мимо.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как установило следствие, киевлянин ехал на велосипеде по дороге в Подольском районе столицы, достал пистолет и во время движения выстрелил в кузов автомобиля марки Ford, принадлежавший главе инструкторского отдела фонда "Вернись живым" Виктории Дворецкой. После этого велосипедист сразу уехал с места происшествия.

В салоне машины Дворецкая находилась с маленьким сыном. По ее словам, с мужчиной она не конфликтовала и объяснить причины его действий не может. При этом пуля прошла недалеко от ребенка.

Момент погони, пострадавшая машина и ее владелица с сыном

Полиция быстро установила личность велосипедиста. Как выяснилось, другой белый автомобиль не притормозил возле лужи и облил мужчину водой. Велосипедист ударил по машине рукой, а затем принялся ее догонять. В итоге он настиг белый автомобиль, однако не тот, который его облил, и выстрелил по машине.

Стрелка задержали, пистолет изъяли. Ему готовят подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного или холодного оружия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Изъятое оружие

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге мужчина стрелял с балкона по детской площадке из пневмопистолета и ранил в голову мальчика.

Также мы рассказывали, как киевлянин поджёг три частных автомобиля, принадлежащих его соседям, и отчитался перед спецслужбами РФ об уничтожении транспортных средств служащих ВСУ.