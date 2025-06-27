В центре Одессы произошёл вооружённый конфликт: по предварительной информации, молодой человек 25 лет получил огнестрельное в голову.

Об случившемся сообщают местные Telegram-каналы, публикую фото, сделанное очевидцами.

По данным пабликов, инцидент произошёл на Соборной площади – неизвестные выстрелили мужчине в затылок.

На место прибыли правоохранители, начато расследование.

Вскоре полиция подтвердила факт стрельбы и ранение горожанина.

"По предварительной информации правоохранителей, произошёл конфликт между местным жителем и неизвестными лицами, в ходе которого он был ранен из оружия. Пострадавший доставлен в больницу. Другие участники инцидента с места происшествия скрылись", – говорится в сообщении полиции.

Другой информации пока не сообщается.

Ранее в Кривом Роге военный стрелял с балкона и ранил в голову мальчика на детской площадке.

ГБР открыло производство по статье о хулиганстве с применением оружия. Стрелявшему грозит до семи лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Житомире мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой.