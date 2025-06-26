На 83-м году жизни скончался бывший мэр Одессы и народный депутат Украины Руслан Боделан.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Искренне соболезную родным и близким Руслана Борисовича. Его жизнь была тесно связана с историей Одессы - он занимал ответственные должности, был причастен к развитию города и региона, оставил после себя заметный след в административном управлении", - написал Кипер.

Боделан был одесским мэром с 1998 по 2005 год, а до этого возглавлял областную госадминистрацию и был народным депутатом первых двух созывов Верховной Рады.

После избрания Виктора Ющенко президентом в 2005 году на него завели уголовное дело за превышение полномочий, и он уехал в РФ, где получил гражданство в январе 2006 года. В России Боделан работал в Санкт-Петербурге, занимая должность заместителя начальника местного международного торгового порта.

В апреле 2010 года уголовные дела против Боделана были закрыты, и он смог вернуться в Одессу.

Напомним, в конце мая, незадолго до 49-летия скончался народный депутат ІХ созыва от партии "Слуга народа" Сергей Швец.

В апреле в возрасте 57 лет умер народный депутат из группы "Возрождение Украины" Владимир Мороз.