В возрасте 57 лет умер народный депутат из группы "Возрождение Украины" Владимир Мороз.

Об этом сообщается в Фейсбуке Верховной Рады.

Мороз был председателем подкомитета по электроэнергетике и транспортировке электроэнергии комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти народного депутата Украины IX созыва Владимира Мороза", - сказано в публикации парламента.

Как рассказали источники "Страны", по неофициальной предварительной версии у законодателя оторвался тромб.

Мороз родился в 1967 году в Курахово Донецкой области, где начал работать на местной ГРЭС. Он получил техническое образование в Харькове, а затем еще и экономическое в Переяславе Киевской области. Был заместителем мэра Марьинки, затем возглавлял Марьинскую РГА. В Радев после роспуска партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" перешел в новую политическую группу. У него остались дочь и сын.

Осенью мы сообщали о смерти в 59 лет народного депутата девятого созыва Олега Макарова из фракции "Голос".

А в марте прошлого года скончался бывший нардеп и бывший губернатор Закарпатья Геннадий Москаль.