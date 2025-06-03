На 89-м году жизни скончался композитор Евгений Дога. Самое узнаваемое и известное произведение автора - вальс из фильма 1978 года "Мой ласковый и нежный зверь".

О смерти музыкант сообщает телеграм-канал "ТСВ Приднестровье".

Дога родился в молдавском селе, окончил кишиневское музыкальное училище имени Штефана Няги по классу виолончели. В 1959 году устроился работать аранжировщиком в оркестр молдавской народной музыки "Тарафул" под управлением Исидора Бурдина. В 1960-м окончил Кишиневскую консерваторию им. Музическу по классу виолончели, в 1965 году - по классу композиции. В 1957–1962 годах выступал с оркестром Молдавского радио и телевидения. Затем преподавал композицию в родном училище имени Няги, был музыкальным редактором в издательстве "Книга Молдовы".

С 1967 года он создал музыку более чем к 200 фильмам, включая "Табор уходит в небо" (1976), "Анна Павлова" (1983), "Одиноким предоставляется общежитие" (1983), "Благословите женщину" (2003).

Кроме композиторского творчества он занимался концертной и общественной деятельностью, например, в 2012 году создал международный фонд "Доминанта".

Осенью 2023 года в России умер знаменитый поэт Николай Добронравов, автор песен "Как молоды мы были" и "Птица счастья".

А в 2022 году на 86-м году ушел известный советский и российский композитор Эдуард Артемьев, написавший музыку к фильмам Андрея Тарковского и Никиты Михалкова.