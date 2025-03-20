Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Ему было 92 года. Об этом сообщила его внучка Мария в социальных сетях.

Мария опубликовала фотографии Витольда, подписанные печальным смайликом.

Фокин был первым премьером Украины с 24 ноября 1991 года по 1 октября 1992 года. После этого был избран депутатом Верховной Рады и работал в разных комитетах.

Он был одним из подписантов Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года вместе с президентом Украины Леонидом Кравчуком.

18 августа 2020 года Витольд Фокин был назначен первым заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

30 сентября этого же года его уволили с поста первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ. За день до этого Фокин выступил в Верховной Раде и заявил, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей.

В начале полномасштабного вторжения РФ ракета попала в дом первого министра Украины.

Напомним, 10 мая 2022 года мер первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Ему было 88 лет. До этого у него были серьезные проблемы со здоровьем.