На 85-м году жизни умер бывший спикер Верховной Рады Александр Ткаченко. Должность председателя парламента он занимал с 1998 по 2000 год.

О кончине написал в Фейсбуке журналист Николай Канишевский, работавший с Ткаченко в качестве пресс-секретаря.

Последние 10 лет жизни Ткаченко тяжело болел и передвигался на инвалидной коляске.

Ткаченко входил в Каневскую четверку кандидатов в президенты, пытавшихся не допустить переизбрания Леонида Кучмы. Он также стал автором популярной фразы "я не первый, но и не второй". Так он ответил на вопрос, кто в Украине главнее: президент или глава парламента.

Главой парламента Ткаченко избрали с 18 раза. Тогда Рада три месяца не могла определиться с руководителем и в СМИ появился термин "спикериада".

"Эпатажный и очень постсоветский, он вел себя как директор колхоза. Но при всей нелюбви к демократическому крылу ВР, Руху и другим ярким личностям, все же уважал коллег. Он рассматривал ВР как Раду времен СССР, где президиум - монументальные памятники. Но Банковой управлять парламентом не давал, воевал с Кучмой, отстаивая свою субъектность и независимость ВР", - вспоминает покойного законодателя народный депутат Ирина Геращенко.

Предшественником Ткаченко на высоком посту был Александр Мороз, а преемником - Иван Плющ.

Прощание с политиком состоится в субботу, 6 января, в ритуальном зале в больнице Феофании.

Напомним, минувшей весной скончался первый президент Украины Леонид Кравчук.

А в декабре не стало соавтора Акта провозглашения государственной независимости Украины Леонтия Сандуляка.