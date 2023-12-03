В воскресенье, 3 декабря, скончался соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, один из основателей Народного руха Украины Леонтий Сандуляк. Ему было 86 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого областного совета в Фейсбуке.

"На 87-м году жизни отошел в мир иной Леонтий Иванович Сандуляк – первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, почетный гражданин города Черновцы", - говорится в сообщении.

Леонтий Сандуляк был первым доктором медицинских наук, профессором из села Козыряны Кельменецкого района Черновицкой области, где он родился. Также Сандуляк - первый председатель Зеленого движения Буковины, а затем его почетный председатель и один из основателей ассоциации "Зеленый мир" и, следовательно, его почетный председатель.

Черновик Акта провозглашения независимости Украины утром 23 августа 1991 года написал Левко Лукьяненко в соавторстве с Леонтием Сандуляком. Лукьяненко умер 7 июля 2018 года.

А 10 мая 2022 года умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Он скончался на 89 году жизни после продолжительной болезни.