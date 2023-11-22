Умер известный украинский актер и режиссер Александр Крыжановский. Заслуженному артисту Украины было 66 лет.

Как сообщил его сын Владимир, Крыжановский умер от инфаркта и сопутствующих осложнений.

Прощание состоится на днях в Киевском академическом театре на Печерске, где он последние 25 лет занимал должность директора и художественного руководителя.

Крыжановский был заслуженным артистом Украины. Снимался в таких сериалах как "Швабра", Нюхач", "Возвращение Мухтара", "Мажор", "Битва за Севастополь" и других проектах.

В театре также сообщили о смерти Александра Крыжановского.

"Сегодня мы осиротели. Наш Александр Владимирович умер. Выражаем глубочайшие соболезнования жене, Тамаре Александровне и сыну Владимиру. Обнимаем. Держимся", - говорится в сообщении.

Родился актер 13 октября 1957 в Киеве. Был женат на заслуженной артистке Украины Тамаре Плашенко. Скончался артист 21 ноября 2023 года в Киеве.

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