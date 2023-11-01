На 54-м году жизни умер известный украинский футбольный журналист родом из Харькова Артем Франков. С 1997 по 2022 год он был главным редактором журнала "Футбол".

Об этом сообщили в редакции журнала.

Прощальное слово о журналисте опубликовал в своем Фейсбуке экс-глава Украинского медиа-холдинга Борис Ложкин.

"Его энциклопедичность просто зашкаливала. А независимость в суждениях была главной фишкой. Артем терпеть не мог шаблонов в общении и взглядах. За что полстраны и полюбили "Футбол", говоривший с ними на одном языке фанатов с "брехаловки". Франков был не только о футболе. О чем бы он ни писал, в его исполнении это всегда была настоящая авторская журналистика, с субъективной оценкой", - поделился воспоминаниями о Франкове Ложкин.

После начала полномасштабной войны обновленное издание под названием "Футбол-война" выходило в электронном формате.

По данным СМИ, Франков скончался 31 октября в Киеве после перенесённого инсульта.

В сентябре в Вильнюсе скончалась украинская журналистка, руководительница Киевского бюро "Радио Свобода" Инна Кузнецова.

А весной под Кременной в Луганской области погиб украинский журналист и сотрудник Агентства стратегических коммуникаций RMA Александр Бондаренко, воевавший в рядах ВСУ.