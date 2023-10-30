Умерла жительница Киевской области 38-летняя Нина, которой сделали первую в истории Украины операцию по пересадке сердца и легких одновременно.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

"Несмотря на все усилия медработников и удачно выполненную операцию, ее не удалось спасти. Состояние пациентки стремительно ухудшилось на вторые сутки после трансплантации: произошло острое отторжение донорских органов. Все реанимационные мероприятия, к сожалению, оказались тщетными", - рассказали врачи.

Ранее сообщалось, что состояние пациентки стабильно.

"Первая трансплантация комплекса сердце-легкие в Украине сделана! Пациентка стабильна. Благодарю всех, кто принял участие в этой нелегкой операции", - отметил врач-кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров, который провел операцию.

С рождения у Нины был порок сердца, патология влияла на работу легких. Донором органов стал 18-летний парень, погибший в ДТП. Операцию проводили во Львове.

Ранее сообщалось, что в Украине годовалому мальчику пересадили костный мозг от донора из США.