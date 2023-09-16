Врачи-гематологи НДСБ "Охматдет" сделали трансплантацию костного мозга годовалому мальчику Дмитрию. Спасительные кроветворные клетки для мальчика нашлись у 26-летнего донора в США.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Ребенок борется с синдромом Гурлера, тяжелым заболеванием обмена веществ.

"Хотя Диму и его спасителя разделяли тысячи километров, клетки смогли доставить за 42 часа. Несмотря на международный максимальный стандарт в 72 часа и сверхтяжелую логистику в Украину в условиях войны!", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Украине впервые провели трансплантацию сердца 6-летнему ребенку. Донором стал 4-летний погибший мальчик. Операция прошла без осложнений, девочка чувствует себя хорошо.

Также мы сообщали, что в 2021 году во Львове впервые были выполнены две уникальные операции. Бригада хирургов при помощи коллег из Польши выполнила первую в истории отечественной медицины пересадку легких и произвела успешную операцию по пересадке сердца 13-летнему ребенку. Донором стал 54-летний мужчина, который скончался в результате инсульта, согласие дала его жена.