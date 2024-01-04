В России скончался бывший тренер сборной Украины и легендарный наставник калининградской "Балтики" Леонид Ткаченко. Ему было 70 лет.

Об этом сообщают российские издания.

Причины смерти тренера не уточняются.

Леонид Ткаченко родился 1 октября 1953 года в Крыму. Футбольную карьеру начал в Калининграде, куда его семья переехала в 1967 году. Спортсмен выступал за "Балтику", житомирские клубы "Автомобилист" и "Спартак", харьковский "Металлист". Тренером Ткаченко начал работать в 1984 году.

В 1992 году он был исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

В 1995 году Ткаченко возглавил "Балтику" и вывел ее в главный дивизион российского футбола. В чемпионате России-1996 команда заняла седьмое место, что к настоящему моменту является ее лучшим достижением. Также Ткаченко является рекордсменом среди тренеров "Балтики" по числу матчей.

В прошлом сезоне Ткаченко вошел в тренерский штаб Сергея Игнашевича и помог ему вернуть "Балтику" в премьер-лигу.

В России Ткаченко работал и в ряде других клубов, в частности, в саратовском "Соколе", петербургском "Динамо", махачкалинском "Анжи".

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