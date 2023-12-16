В субботу, 16 декабря, скончался Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Мубарак ас-Сабах в возрасте 86 лет.

Об этом сообщате Associated Press.

В конце ноября попал в больницу. Он был 16-м эмиром этой страны с 29 сентября 2020 года.

"С большой печалью и скорбью мы — народ Кувейта, арабские и исламские страны, а также дружественные народы мира — оплакиваем покойного Его Высочество эмира шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха, который скончался ради своего Господа сегодня", — сказал шейх Мохаммед Абдулла Аль Сабах.

Власти не назвали причину смерти.

Его свободный брат шейх Мешал аль-Ахмад аль-Джабер, которому сейчас 83 года, считается старейшим наследным принцем в мире. Он собирается занять пост правителя Кувейта и представляет одного из последних восьмидесятилетних лидеров стран Персидского залива.

Напомним, что Кувейт обладает шестыми по объему резервами нефти в мире.

Ранее сообщали, что хуситы угрожают Саудовской Аравии и ОАЭ уничтожением нефтяных скважин в случае нападения на стороне Израиля.

Перед этим йеменские хуситы заявяли, что будут атаковать суда под израильским флагом, а также принадлежащие Израилю или управляемые израильтянами. 19 ноября хуситы атаковали корабль Galaxy Leader, чьим совладельцем является гражданин Израиля. Отмечалось, что грузовое судно под флагом Багамских островов было арендовано японской фирмой у британской компании, частично принадлежащей израильтянину Рами Унгеру.